После столкновений между протестующими в Вашингтоне задержали 20 человек Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона задержали по меньше мере 20 человек во время столкновений между сторонниками действующего президента Штатов Дональда Трампа и его противниками. Во время митинга пострадали несколько человек, пишет в воскресенье, 15 ноября, издание The Washington Post.

По данным газеты, один из демонстрантов получил тяжелое ножевое ранение. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей, степень тяжести их ранений не сообщается.

Для разгона протестующих полицейские применяли перцовые баллончики. Сообщается также, что четверо задержанных имели при себе огнестрельное оружие.

Как ранее писал сайт Kp.ru, в Вашингтоне во время марша сторонников Дональда Трампа радикальный активисты Антифы и Black lives matters устроили массовые погромы и беспорядки. Они разгромили магазины, на которых была символика Республиканской партии и напали на других митингующих.