Мантуров заявил об улучшении ситуации с лекарствами в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производители лекарств в России максимально нарастили мощности, ситуация с препаратами на территории страны улучшается. Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью на программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр отметил, что общий объем потребления лекарственных препаратов на территории России вырос в 15 раз.

- В последнее время наблюдается резкий рост потребления – в 15 раз. В июне этого года мы предполагали подобный исход, поэтому предусмотрительно нарастили объемы производства в два раза. Но никто не предполагал 15-кратного роста. Тем не менее, сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается, - сообщил Денис Мантуров.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня правительство России приняло решение продлить до января 2022 года упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции.