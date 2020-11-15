Вице-премьер Борисов назвал укрепление ядерной триады главным приоритетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады является одним из основных приоритетов, и не может быть даже предпосылок к срыву гособоронзаказа в этой сфере. Об этом политик сообщил в воскресенье, 15 ноября, в эфире телеканала «Россия 1».

- Это самый главный наш приоритет, здесь не может быть даже и предпосылки к срыву. Мы крайне тщательно за этим следует, это ведь наша безопасность. В этой сфере все нормально, не беспокойтесь, - отметил Юрий Борисов.

Вице-премьер подтвердил, что системы управления российскими ядерными силами являются «стопроцентно отечественными» и не включают в себя никакие импортные решения. Он заверил, что России в настоящее время хватает для этого производственных мощностей.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что государство сумело расширить аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами. Глава государства сравнил их с автоматом Калашникова, отметив, что они должны быть такими же простыми и надежными.