Эксперты перечислили преимущества «сухой» формы вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лиофилизированная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть преимуществом при транспортировке препарата в отдаленные и труднодоступные вещества. Несмотря на то, что производство такой «сухой» формы препарата требует больше времени и ресурсов, чем производство обычных вакцин, хранить и перемещать его намного легче. Такое мнение выразили аналитики Credit Suisse.

- Данные наблюдений показывают, что эффективность замороженной вакцины сопоставима по иммуногенности с вакциной в лиофилизированной форме, которая может храниться при температуре от 2 до 8 градусов. Производства будут больше склоняться к замороженным вакцинам, поскольку «сухие» требуют больше времени и ресурсов.

Хотя «сухая» вакцина может быть преимуществом при ее распределении и доставке в труднодоступные места, ведь перевозить вакцины, требующие холодного хранения тяжело, - говорится в докладе, пишет РИА Новости.

Напомним, что отечественный препарат от центра Гамалеи стал первой зарегистрированной вакциной в мире. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения, которые наиболее близки к началу массового производства.