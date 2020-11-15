National Interest рассказал об «экспортном хите» среди российского оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский танк Т-90 за последние тридцать лет превосходно зарекомендовал себя на экспортном рынке, став настоящим «хитом». Об этом в воскресенье, 15 ноября, пишет издание National Interest.

В материале газеты отмечается, что Т-90 сочетают в себе самые лучшие характеристики позднесоветских танков, которые являются лучшими в своем классе. Так, эксперты отметили трехуровневую защиту танка, универсальное вооружение и надежный корпус.

- По сути, идея этих российских танков состоит в попытке оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80. Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающихся странах мира, - говорится в статье.

Авторы материала отметили, что российские Т-90 и его различные вариации стоят на вооружении более чем десятка государств мира уже почти 30 лет и представляют собой хорошее напоминание, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.