Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1», повторив рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон Фото: REUTERS

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1», и сравнялся по количеству побед на этапах чемпионата «Королевских гонок» с немцем Михаэлем Шумахером.

Пилот «Мерседеса» стал победителем Гран-при Турции, где он стартовал шестым, однако это не помешало ему финишировать первым с отрывом в 31,633 секунды.

Напомним, в «Формуле-1» 35-летний Хэмилтон выступает с 2007 года. Не так давно британец побил рекорд Шумахера после своей 92-ой победы в карьере во время турнира в Португалии. Немецкий гонщик одержал за свою карьеру 91 победу.

Ранее в ходе Гран-при Венгрии, британец повторил рекорд немца по количеству побед на одной трассе, в восьмой раз выиграв гонку на венгерском «Хунгароринге». Шумахер столько же раз одержал победу на французском автодроме «Маньи-Кур».