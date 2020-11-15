«Вы меня боитесь?»: Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными

Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе совещания с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин пошутил в отношении своего кресла, которое стояло на достаточно большом расстоянии от других.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» - спросил российский лидер.

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос главы государства. «Владимир Владимирович, мы вас боимся», - заявил глава военного ведомства.

Расположение кресла главы государства и верховного главнокомандующего было связано с санитарными мерами, действующими в резиденции президента в связи с распространением коронавируса.