Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников, а не с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польским властям для поддержания положительного образа государства необходимо бороться с осквернением памятников воинам Красной армии вместо обвинений Москвы в попытках якобы испортить ее репутацию в Европе. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, который назвал Россию самой большой угрозой для Польши.

Захарова же обратила внимание на то, что именно Москва постоянно подвергается травле со стороны польских медиа.

«Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Представитель МИД РФ призвала польские власти находить и наказывать тех, кто оскверняет расположенные на территории страны памятники воинам Красной армии, освобождавшим Европу.

«Я с удовольствием буду рассказывать об этом на брифингах, вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов», - отметила она.

Напомним, ранее Жарин заявил, что Москва якобы старается выставить Варшаву «проблемной» для Евросоюза, и сослался на некие «провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» с российской стороны. глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал такие обвинения циничными и не имеющими ничего общего с реальностью.