В Минске создали народный мемориал памяти погибшего активиста. Фото предоставлено КП

В воскресенье, 15 ноября, люди собрались на «Площади перемен» в Минске, где был до смерти избит Роман Бондаренко. В память об активисте жители белорусской столицы создали народный мемориал.

«Площадь перемен» заставили множеством цветов и свечей в память о Романе Бондаренко. Фото предоставлено КП

Сейчас двор, который известен у протестующих как «Площадь перемен», заставлена множеством цветов и свечей. В память о молодом человеке также принесли его фотографии с чёрными ленточками. Правоохранители следят за происходящим.

Люди собрались на «Площади перемен» в Минске. Фото предоставлено КП

Напомним, Роман Бондаренко скончался после того, как его избили неизвестные в масках, которые убирали красно-белую символику с «Площади перемен». После драки Романа доставили в Центральное РУВД, а оттуда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. К моменту прибытия в больницу молодой человек уже был в коме, спасти его медики не смогли.

Следственный комитет, а также врачи, которые пытались спасти жизнь Романа, отметили, что у Бондаренко «было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего, а таже поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование его смерти.