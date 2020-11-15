Два человека погибли и 94 пострадали в ходе протестов в Перу

Протесты в Перу Фото: REUTERS

В ходе протестов в Перу погибли два человека, по меньшей мере 94 пострадали.

В субботу, 14 ноября, в стране собралась вторая национальная манифестация против импичмента бывшего президенту Перу Мартину Вискарре и прихода к власти нового главы конгресса Мануэля Мерино. Акции протеста продолжаются шестой дней.

Протесты в Перу Фото: REUTERS

По данным Минздрава Перу, в больницы с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы 63 человека.

Протесты в Перу Фото: REUTERS

Как сообщает радиостанция RPP, после жесткого разгона полицией массовых акций протеста в воскресенье, 15 ноября, более половины членов кабинета министров Перу заявили об уходе в отставку. По данным радиостанции, из 18 министров сформированного в четверг, 12 ноября, нового правительства свой пост покинули 13, среди них главы Минобороны, МВД, Минюста, Минэкономики и Минздрава.