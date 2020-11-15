Трамп: Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл, потому что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Так утверждает действующий американский лидер Дональд Трамп

Глава Белого дома указывает на то, что к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались «ужасным оборудованием». Кроме того, используемая для подсчёта голосов компьютерная система DOMINION, по словам Трампа, принадлежит к радикально левой частной компанией с плохой репутацией».

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Трамп заявил, что получил результаты доклада по итогам президентских выборов в США. По его словам, компьютерная система DOMINION удалила 2,7 миллиона бюллетеней, в которых американцы проголосовали за него. И это далеко не первый раз, когда действующий американский лидер обвинил демократов в попытке «украсть выборы»