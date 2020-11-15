Состояние здоровья Дмитрия Хрусталева: телеведущего вывели из комы

Стало известно о состояние Дмитрия Хрусталева после госпитализации Фото: Иван ВИСЛОВ

Врачи вывели Дмитрия Хрусталева из искусственной комы. Его менеджер Анна Тригуб, рассказала о самочувствии телеведущего. По ее словам, он чувствует себя нормально.

«Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!», - приводит ее слова РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 14 ноября, Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию. Он попал в больницу Сестрорецка в Санкт-Петербурге. Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги, отметив, что врачи уточняют диагноз.

Появилась информация, что у шоумена коронавируса, а в больницу он попал с острыми симптомами и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Позже стало известно, что телеведущего ввели в искусственную кому.

В интервью «Пятому каналу» Анна Тригуб сообщила, что Хрусталева вывели из комы. При этом коронавирусную инфекцию у телеведущего не обнаружили, а состояние его стабильное.