МВД Беларуси подтвердило применение спецсредств против участников протестов в Минске

В белорусской столице проходит несанкционированная акция протеста Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что в воскресенье, 15 ноября, в Минске в ходе несанкционированных акций в отношении протестующих были применены спецсредства.

«Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске», - приводит ТАСС слова представителя ведомства Ольги Чемодановой.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово протесты проходят в выходные дни. Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, в воскресенье, 8 ноября, в Минске прошла акция под названием «Марш народовластия». Силовики стянули дополнительные силы в район Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в различные части белорусской столицы. При разгоне колонны участников несанкционированной акции протеста в центре Минска пострадал по меньшей мере один человек.