Информацию о драке нигерийцев в московском ЗАГСе из-за сбежавшей невесты опровергли Фото: Анастасия ШАРОВА

В Шипиловском отделе ЗАГС в Москве опровергли сообщение о том, что в учреждении подрались несколько приезжих из Нигерии из-за сорвавшейся свадьбы и необходимости оплаты услуг бракосочетания.

Ранее появилось сообщение о том, в ЗАГСе на юге Москвы приезжие из Нигерии устроили драку из-за подарков после того, как невеста не пришла на бракосочетание.

«Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС не соответствует действительности. Подобных инцидентов в отделе ЗАГС зафиксировано не было», - приводит РИА Новости сообщение Шипиловского отдела ЗАГС в Москве, который провел соответствующую проверку

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых популярных ЗАГСах в Москве. Самым популярным у молодоженов в прошлом году стал Дворец бракосочетания №1. Это отделение также известно, как Грибоедовский ЗАГС. По данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, в минувшем году здесь было зарегистрировано более 5,6 тысяч браков.