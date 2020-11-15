Трамп считает, что Байден победил только с точки зрения «фейковых СМИ» Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил только с точки зрения фейковых СМИ. Так считает действующий американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что не признает поражения.

«Он победил только с точки зрения фейковых СМИ. Я не признаю никакого поражения!» – написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, объясняя свой предыдущий пост.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер заявил, что кандидат от демократов выиграл, только потому что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Трамп указал на то, что к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались «ужасным оборудованием», а используемая для подсчёта голосов компьютерная система DOMINION, по его словам, принадлежит к «радикально левой частной компании с плохой репутацией».