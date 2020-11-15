Захарова прокомментировала задержание журналистов в Минске

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов в Минске, Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Посольство занимается», - приводит РИА Новости заявление представителя внешнеполитического ведомства России.

Ранее стало известно, что в РУВД Центрального района Минска была доставлена корреспондент РИА Новости, имеющая аккредитацию Министерства иностранных дел Белоруссии. Около «Площади перемен» была задержана корреспондент агентства «Интерфакс».

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово они проходят в выходные дни. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 ноября, в ходе несанкционированных акций в отношении протестующих были применены спецсредства. Кроме того, люди собрались на «Площади перемен» в Минске, где был до смерти избит Роман Бондаренко. В память о нем жители белорусской столицы создали народный мемориал.