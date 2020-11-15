Папе римскому понравилось откровенное фото модели в Instagram Фото: REUTERS

Под откровенной фотографией бразильской модели Наталии Гариботто в социальной сети Instagram появился лайк от папы римского Франциска.

Об инциденте сообщил Barstool Sport. На фото девушка позирует в образе «школьницы» в микро-юбке и чулках, и демонстрирует свои ягодицы. При этом, на странице Наталии практически все фотографии достаточно откровенны.

Папе римскому понравилось откровенное фото модели в Instagram Фото:

Модели польстило вниманию 83-летнего понтифика и Гариботто отправила ему личное сообщение, однако пока так и получила ответа. При этом вскоре после отправленного сообщения с её страницы исчез и сам лайк. Однако лайк понтифика заметить было несложно, поскольку ник его официального аккаунта выделился среди других 114 тысяч человек.

Пользователи Сети предположили, что лайк под фотографией появился случайно. Возможно, Папа римский не сам ведет свою страницу в соцсети. Сам понтифик никак не прокомментировал случившееся.