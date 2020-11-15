В США назвали три основных провала американской разведки в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе американская разведка допустила три серьезные ошибки, которые ослабили позиции страны в регионе. Об этом рассказало американское издание The National Interest

Прежде всего обострение ситуации в регионе, по всей видимости, застало американские власти врасплох. Как отмечает издание, скорее всего, Баку согласовывал свои дейсвтия с Анкарой, в том числе вопросы военной помощи.

При этом в конце марта заместитель госсекретаря США Стивен Биган подписал с Азербайджаном соглашение о том, что Баку будет решать все имеющиеся в регионе проблемы исключительно дипломатическим путем, что позволяло американской стороне продолжить поставлять стране военную помощь. Таким образом, что либо Штаты предпочли проигнорировать сведения о возможной подготовке Азербайджана к военному конфликту, либо вовсе не знали об этих планах.

Кроме того, американская разведка не смогла предугадать ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах, и чрезмерно полагались на работу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также издание обращает внимание на то, что до сих пор неизвестны детали закрытых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, остается вопросом, договоренности, касающиеся раздела сфер влияния за пределами Нагорного Карабаха. Как полагает The National Interest, турецкий лидер мог согласиться на усиление присутствия российской стороны в сирийском Идлибе в обмен на поддержку участия Анкары в миротворческом процессе в Карабахе.

Специалисты издания отмечают, что из-за этих ошибок американской разведки интересам Вашингтона в регионе был нанесен значительный ущерб, а влияние Москвы в Азербайджане выросло.

Напомним, Договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. Для контроля за выполнением соглашения о прекращении боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих.