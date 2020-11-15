Первый борт МЧС РФ со специалистами для помощи Нагорному Карабаху приземлился в Ереване Фото: REUTERS

Первый борт МЧС РФ, вылетевший для гуманитарной помощи Нагорному Карабаху, приземлился в Ереване в воскресенье, 15 ноября.

В Нагорный Карабах была направлена оперативная группа из 30 специалистов центрального аппарата, которые должны на месте оценить обстановку и скоординировать дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в состоянии готовности находится 150 специалистов и спецтехника. Возможна переброска мобильного госпиталя при возникновении такой потребности.