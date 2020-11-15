Электронная система ЦИК Молдавии подверглась многочисленным кибератакам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Электронная система ЦИК Молдавии подверглась многочисленным кибератакам в день президентских выборов в стране. Об этом сообщил замглавы ЦИК Владимир Шарбан, уточнив, что все атаки были отражены.

«Выборы проходят в непростой обстановке … Электронная система ЦИК сегодня неоднократно подвергалась кибератакам, нам удалось их отразить», - заявил замглавы Центризбиркома Молдавии.

Шарбан отметил, что кибератаки «не повлияли на избирательный процесс»

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре никто из кандидатов на пост президента не смог набрать необходимое количество голосов.

Во второй тур президентских выборов вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с 36,1 процента голосов избирателей и действующий лидер республики Игорь Додон, за которого проголосовало 32,6 процента избирателей.