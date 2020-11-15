Не менее семи человек погибло при пожаре в жилом доме в Гонконге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее семи человек погибли, 17 пострадали в результате пожара в одном из жилых домов Гонконга.

Как сообщила газета South China Morning Post, пожар вспыхнул в воскресенье, 15 ноября. Пожарным удалось взять огонь под контроль через полчаса после прибытия на место происшествия. Все пострадавшие были госпитализированы, некоторым из них потребовалась реанимационная помощь.

По данным агентства «Синьхуа», пожар был потушен в течение двух часов.

South China Morning Post сообщает, что пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние десять лет.

Правоохранители выясняет причины возгорания.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Москве на улице Нежинской загорелась стройка многоэтажного жилого дома. Площадь возгорания составляет примерно двадцать квадратных метров. Кроме того, московские пожарные спасали исторический дом на набережной Тараса Шевченко. В так называемом «Доме нефтяников» в разное время жили известные ученые и артисты кино