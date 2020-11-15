Российские миротворцы развернули все посты для контроля ситуации в Карабахе Фото: REUTERS

Российские миротворцы установили по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Также развернуты семь временных постов в Лачинском коридоре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности «Север», - отметили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что на данный момент контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется российскими миротворцами на девяти наблюдательных постах в северной ответственности и девяти - в южной зоне.

Напомним, что для контроля за прекращением боевых действий в Нагорный Карабах направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, 380 единиц автомобильной и специальной техники, а также 90 бронетранспортеров. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 ноября, в Ереван прибыли еще два российских самолета с миротворцами. Ан-124 доставили 30 военнослужащих и 10 бронетранспортеров БТР-82А, а также средства материально-технического обеспечения. Также в столице Армении приземлился первый борт МЧС РФ со специалистами для помощи жителям Карабаха