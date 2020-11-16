Врач сказал, какие причины потери вкуса у человека могут быть кроме коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говоря о потере восприятия вкуса из-за распространения коронавирусной инфекции люди сразу же начинают подозревать у себя covid-19. Однако на самом деле этот признак может говорит о других процессах в организме. О том, какие причины исчезновения вкуса у человека могут быть кроме коронавируса, kp.ru рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.

По мнению доктора, существует как минимум шесть значимых видов влияний на вкус пищи.

- Если говорить обо всех возможных причинах нарушения восприятия вкуса, то к ним можно отнести инфекции гайморовых пазух, болезни полости рта, лейкоплакию полости рта (предраковое заболевание), онкологические патологии головы и шеи и послеоперационные состояния и травмы головы и шеи и последствия респираторных инфекций, - рассказала Лапушкина.

Лучше всего не пытаться экспериментировать с лечением, а обратиться за помощью к врачу или сразу нескольким докторам.

- Механизм восприятия вкуса очень сложен, в нем участвует не только полость рта и язык в частности, но и нервная система. Поэтому лечение проблемы должно быть комплексным, и тактику может разрабатывать стоматолог, невролог, иногда терапевт, оториноларинголог, онколог, эндокринолог и даже психиатр, - пояснила эксперт.

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