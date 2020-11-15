Россиян предупредили о погодных аномалиях накануне зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение недели в различных частях России ожидается погода с аномальным теплом и аномальным холодом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, на азиатской территории страны следует ждать температуру на 12-20 градусов выше нормы, на севере европейской части - на 4-8 градусов выше нормы, а вот на юге европейской территории России температура будет на 4-6 градусов ниже нормы.

Отрицательные аномалии, то есть температура будет ниже нормы, синоптики прогнозируют в Ростовской область, Краснодарском крае, Ставрополье, Приволжском федеральном округе, а также на Урале.

«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине … а вот на юге … там отрицательные аномалии», - приводит ТАСС слова эксперта.

Ранее Гидрометцентр сообщил о погоде предстоящей зимой в России. По данным синоптиков, в этому году не стоит ждать повторения аномально теплой зимы 2019 года. В целом, погода в российских регионах грядущей зимой будет холоднее, чем прошлой.