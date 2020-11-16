Коронавирус в Москве, последние новости на 16 ноября 2020 года: на Арбате предупредили рестораны, работающие после 23.00

Нарушителей масочно-перчаточного режима продолжают выявлять в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Москве выявили 6271 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 44,2% — от 18 до 45 лет, 13,5% — дети.

- Госпитализировано 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Нарушителей масочно-перчаточного режима продолжают выявлять в торговых центрах — покупатели ходят без защитных средств. Инспекторы составляют протоколы. Только за один день выявлено 33 нарушителя.

- По данному факту составлены протоколы об административной ответственности по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предусматривает штраф в размере 4000 рублей, - рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Тельнов.

Накануне инспекторы проверили более 30 заведений на Арбате и в «Москва-Сити» на соблюдение запрета работы в ночное время.

- Были выявлены единичные случаи нарушений, то есть нахождение посетителей в заведениях после 23.00. С сотрудниками кафе и ресторанов была проведена разъяснительная беседа, после чего клиенты были рассчитаны, а заведения прекратили свою работу, - рассказал заместитель руководителя технической инспекции Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Александров.

Напомним, что в Москве ввели запрет до 15 января 2021 года на обслуживание посетителей кафе, ресторанов, баров, караоке-клубов в ночное время - с 23.00 до 6.00.

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