Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась на пенсию в 90 тыс. рублей

Наталья Бестемьянова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олимпийская чемпионка 1988 года, фигуристка Наталья Бестемьянова назвала размер своей пенсии, и призналась, что ей не хватает выплачиваемой суммы.

«Где-то, наверное, 85-90 (тысяч рублей) … Но у меня так много забот, мне этого не хватает», - сообщила спортсменка в эфире телеканала НТВ.

Фигуристка пояснила, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Изначально выплата за спортивные достижения составляла 15 тысяч рублей, однако на фоне инфляции ее проиндексировали, и постепенно она выросла до 60 тысяч.

Бестемьянова заявила, что не может назвать себя транжирой, но может купить сама себе кольцо с бриллиантом за 2–3 тысячи долларов. По ее словам, они с мужем мало тратят на еду, но ранее они покупали участок под дом, и сейчас в их собственности 56 соток с сосновым лесом, основной и гостевой дом.

60-летняя Бестемьянова - советская фигуристка в спортивных танцах на льду, четырехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка. Выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным, ее тренером была Татьяна Тарасова.

Напомним, ранее на свою пенсию пожаловался знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв. По его словам, кроме пенсии он получает зарплату, что в общей сумме выходит порядка 120 тысяч рублей, и этого им с женой хватает «впритык».