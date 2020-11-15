Экзит-полл: во втором туре выборов президента Молдавии лидирует Майя Санду

Майя Санду. Фото: REUTERS

Во втором туре выборов президента Молдавии лидирует глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Согласно данным экзит-полла, за политика проголосовали 55 процентов избирателей. Действующий лидер республики Игорь Додон набирает 45 процентов голосов.

«Выборы показали, насколько народу не все равно на ситуацию в стране», - отметила Санду.

Тем временем Дадон не готов принимать поражение и заявил, что по оценкам штаба он с большим отрывом идет впереди внутри страны. Действующий лидер республики призвал своих сторонников и сторонников Санду к спокойствию и пообещал не допустить дестабилизации в стране, пообещав в ближайшие дни объявит о «серьезных изменениях внутри Молдавии».

Как писал сайт kp.ru, явка на второй тур выборов превысила 50 процентов. Напомним, что в первом туре больше голосов получила Санду, за которую проголосовали 36,1 процент избирателей, а за Додона отдали 32,6 процента голосов. Однако никто из кандидатов на пост президента не смог набрать необходимое количество голосов.