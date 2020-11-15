Коронавирус у Виталия Савельева: что известно о состоянии здоровья глава Минтранса РФ

Виталий Савельев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый глава Минтранса России Виталий Савельев получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа. В связи с заболеванием министр удет на самоизоляцию, а его обязанности будут временно исполнять первый заместитель Александр Нерадько. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», - сообщил представитель ведомства

Напомним, Виталий Савельев возглавляет Минтранс не так давно. Государственная дума утвердила его на пост министра транспорта во вторник, 10 ноября. Кандидатура была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Днем ранее, 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха