Умерла бабушка сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Москве от острой сердечной недостаточности умерла Лидия Хачатурян, бабушка сестер Хачатурян. Она ушла из жизни на 82 году жизни.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник из окружения семьи, мать Михаила Хачатуряна после его смерти очень переживала трагедию в семье. Кроме того, она переболела коронавирусной инфекцией и у нее был инсульт.

Ранее Лидия Хачатурян лишила своих внучек наследства, назвав их виновными в смерти сына. Также пожилая женщина была признана потерпевшей стороной, как и остальные родственники.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве родного отца, тело которого два года назад нашли в подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе с множественными ножевыми ранениями. Его дочери признались в убийстве, но заявили, что в течение долгих лет отец бил их и домогался. Сестрам вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок до 20 лет.