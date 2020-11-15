Четверо полицейских пострадали после столкновений между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне

Столкновений между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне

Вечером в субботу, 14 ноября, в Вашингтоне пострадали четверо полицейских во время столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель полиции американской столицы Брианна Джордан, уточнив, что жизни пострадавших правоохранителей ничего не угрожает.

«Прошлой ночью полиция провела 21 задержание за различные правонарушения, четверо полицейских пострадали, их жизням не угрожает опасность», - приводит ТАСС слова представителя полиции.

Джордан сообщил, что правоохранители изъяли у демонстрантов восемь единиц огнестрельного оружия, а также использовали перцовые баллончики для сдерживания протестующих.

Напомним, акция сторонников американского лидера началась вечером, 14 ноября, когда тысячи человек направились к зданию Верховного суда, требуя честных выборов. Противники Трампа встретили их криками «проиграл» и «убирайся». Позже к акции присоединились радикалы, которые устроили массовые погромы и беспорядки. Они разгромили магазины, на которых была символика Республиканской партии и напали на сторонников действующего главы США.