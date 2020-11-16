Армия США получит «убийцу» российского танка «Армата»

Американские СМИ пишут, что машины линейки Robotic Combat Vehicle будут способны «убивать» российские и китайские танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обозримом будущем армия Соединенных Штатов получит на вооружение линейку беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV), которые будут способны противостоять такой мощной современной военной технике, как российские танки Т-14 «Армата» и китайские Type 99 (ZTZ-99), сообщает Breaking Defense.

Новое семейство американской военной техники будет включать в себя от легкой машины-разведчика, вооруженной одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, «такого же прочного, как 70-тонный M1 Abrams». По данным издания, «средний вариант» – 10-тонные машины, оборудованные пулеметом, ракетным вооружением и 30-миллиметровой пушкой.

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