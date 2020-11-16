Трамп: «Наши большие иски покажут неконституционность выборов 2020»

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп твердо намерен доказать, что демократы мошенничали на прошедших 3 ноября выборах, победителем которых пресса уже объявила его соперника Джозефа Байдена.

В воскресенье, 15 ноября, глава Белого дома объявил, что его команда подаст в суды «большие иски», которые «покажут неконституционность» этих выборов и фальсификацию итогов голосования.

«Многие судебные иски, которые подавались по всей стране, подавали не мы, а те, кто видел ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут поданы!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.