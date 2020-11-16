Майя Санду – новый президент Молдавии Фото: REUTERS

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду принимает поздравления с победой на выборах президента Молдавии. К этому часу Центризбирком республики обработал почти все бюллетени – более 99%, и на исход голосования оставшиеся протоколы уже повлиять не смогут.

За Майю Санду отдали свои голоса более половины граждан страны, пришедших 15 ноября на избирательные участки. По данным ЦИК, она набирает 57,09% голосов – ее поддержали свыше 917 тысяч человек, а действующего молдавского лидера Игоря Додона поддержали 42.91% избирателей (689,3 тысячи).

«Поздравляем госпожу Майю Санду с решительной победой от имени всех, кто мечтает о европейской Молдове, справедливости и лучшей жизни дома», - написал на своей странице в Facebook глава партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

Лидер парламентской группы «Про-Молдова», бывший спикер парламента Андриан Канду тоже поздравил новоизбранного президента. Он отметил, что «Республика Молдова сделала важный шаг для перезагрузки государства», передает ТАСС.

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– Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании, – заявила Майя Санду журналистам еще до обработки всех протоколов (подробности).

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