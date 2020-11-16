Из затопленных районов Мексики эвакуировали более 500 человек

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 500 жилых районов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из затопленных районов мексиканского штата Чьяпас, расположенного на юге Мексики, спасатели с помощью военных эвакуировали более 500 человек, сообщает министерство военно-морского флота республики.

«Военнослужащие помогли эвакуировать 533 местных жителя, а также 20 семей выходцев из Гватемалы», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, мексиканские военные установили полевую кухню, раздали людям почти две тысячи литров питьевой воды и доставили в пострадавшие от небывалого наводнения районы около 27 тонн продуктов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вызванные затяжными сильными дождями наводнения на востоке и юго-востоке Мексики привези к гибели не менее 30 человек. На местах продолжаются поисково-спасательные операции.

Последствия стихии затронули более 238 тысяч жителей трех штатов – Табаско, Чьяпас и Веракрус. В общей сложности затоплены более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения.