Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 16 ноября, с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon американской компании SpaceX, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) четверых астронавтов. Трансляция полета ведется на сайте NASA.

Запуск ракеты состоялся в 19:27 по времени восточного побережья США (03:27 мск). В состав нового экипажа МКС входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Сейчас на орбитальной станции несут вахту российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами был запланирован на прошлую ночь, но из-за непогоды его пришлось отложить на сутки.

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