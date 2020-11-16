Глава МИД Сирии Валид Муаллем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 16 ноября, стало известно, что умер глава МИД Сирии Валид Муаллем. О смерти министра иностранных дел САР на 80-м году жизни со ссылкой на государственное сирийское телевидение сообщило агентство Reuters.

Причины смерти Валида Муаллема пока не называются.

СПРАВКА «КП»

Валид аль-Муаллем родился 13 января 1941 года в Дамаске. В 1960 году окончил школу и поступил в Каирский университет. В 1963 году окончил бакалавриат по специальности «экономика».

С 1964 года Муаллем работал в министерстве иностранных дел Сирии, потом служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании. В 1975 — 1980 годах занимал должность посла Сирии в Румынии, после чего был назначен руководителем глава департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии.

Девять лет (с 1990 по 1999 год) работал на посту сирийского посла в США, а в начале 2000 года назначен помощником министра иностранных дел, в 2005 году — заместителем министра. Тогда одной из основных сфер деятельности дипломата были сирийско-ливанские отношения.

Сирийское внешнеполитическое ведомство возглавлял с 2006 года, также занимал должность вице-премьера и министра по делам экспатриантов.

Валид Муаллем – автор нескольких книг по истории Сирии. Женат, отец троих детей.