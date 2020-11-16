Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Врач рассказал, что такое рак головного мозга, как он проявляется и чем грозит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург-онколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака головного мозга и рассказал о причинах этого заболевания.

Он отметил, что на ранних этапах болезнь развивается бессимптомно, и его сложно распознать, однако самым распространенным симптомом опухоли головного мозга – тревожным сигналом, что нужно обратиться к врачу, – является головная боль. Позже появляются быстрая утомляемость и головокружения, тошнота, потери сознания и судороги, ухудшается зрение и слух.

«При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы», - сказал онколог в интервью Пятому каналу.

Специалист предупредил, что когда у человека появляются подобные симптомы, необходимо срочно, не откладывая на потом, обратиться к врачу.

Доктор также рассказал, почему в мозгу может возникнуть злокачественное образование: «Основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянная травматизация головного мозга, сотрясения».

Напомним, когда стало известно о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал kp.ru, что иногда, особенно в молодом возрасте (до 40 лет) у человека могут появиться глиомы (доброкачественные образования) в мозгу, они могут расти несколько лет, а за это время – переродиться в глиобластому (злокачественная опухоль), которая обычно развивается очень быстро. При первых признаках недуга нужно обратиться за помощью к специалистам.