Трамп и Байден поздравили NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon к МКС

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Оба кандидата на пост следующего президента США – демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп – поздравили NASA и компанию SpaceX с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Первым на это знаменательное событие отреагировал действующий глава Белого дома.

«Замечательный запуск», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Однако он не был бы самим собой, если бы не воспользовался возможностью похвастаться: «NASA было близко к разорению, когда мы пришли к власти. А сейчас оно вновь стало самым «горячим», наиболее продвинутым космическим ведомством в мире».

«Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и веры в успех. Я вместе со всеми американцами и народом Японии желаю астронавтам удачи в их путешествии», - говорится в твите Байдена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. К орбитальной станции летят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.