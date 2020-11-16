Последние новости на утро 16 ноября 2020: На выборах президента Молдавии победила Майя Санду, а США запустили к МКС Crew Dragon

«КП» – о последних новостях на утро 16 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 16 ноября 2020 года. Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду принимает поздравления с победой на выборах президента Молдавии. К этому часу Центризбирком республики обработал почти все бюллетени – 99,58%, и на исход голосования оставшиеся протоколы уже повлиять не смогут.

За Майю Санду отдали свои голоса более половины граждан страны, в воскресенье пришедших на избирательные участки. По данным ЦИК, она набирает 57,5% голосов – ее поддержали свыше 933 тысяч человек, а действующего молдавского лидера Игоря Додона поддержали 42,5% избирателей (689,7 тысячи).

Этой ночью с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon американской компании SpaceX, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) четверых астронавтов – троих американцев и японца. Оба претендента на пост следующего президента США – демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп – поздравили NASA и SpaceX с успешным запуском.

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– Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании, – заявила Майя Санду журналистам еще до обработки всех протоколов (подробности).

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