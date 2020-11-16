В Ереван прибыли еще 20 самолетов с российскими миротворцами Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще двадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли в порт Еревана. Два воздушных судна Ан-124 «Руслан» и восемнадцать Ил-76 военно-транспортной авиации России доставили в регион личный состав подразделений миротворческой бригады и необходимую для миссии военную технику. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает министерство обороны РФ.

- Двадцать самолетов, среди которых Ил-76 и Ан-124 ВКС России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне конфликта за Нагорный Карабах, приземлились на ереванском аэродроме, - говорится в сообщении.

В скором времени российские миротворцы завершат разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники.

За сутки военно-транспортные самолеты доставили на территорию Армении 58 единиц техники, в том числе БТР, грузовые автомобили, автоцистерны и экскаваторы.

Как сообщал сайт Kp.ru, среди прочего в регионе российские миротворцы сопровождают автомобили с беженцами. Так, вчера они сопроводили 19 автобусов, в которых находились 475 беженцев.

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