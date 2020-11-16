Семнадцать ветеранов в США получили медали Ушакова Фото: REUTERS

Семнадцать американских ветеранов получили медали Ушакова в Соединенных Штатах за мужество и отвагу, проявленную во время Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

Сообщается, что награды вручил ветеранам в конце августа текущего года своим указом президент России Владимир Путин.

- По указу президента РФ от 21 августа медалью Ушакова награждены 17 граждан США, которые принимали участие в Северных конвоях по доставке грузов и военной техники в СССР во время Великой Отечественной войны, - говорится в заявлении дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

В посольстве отметили, что вручение государственных наград России – это признание личного мужества и отваги американских ветеранов, которые внесли важный вклад в достижение общей Победы над гитлеровской Германией.

- В России свято чтят оказанную союзниками помощь. Самоотверженность воинов Северных конвоев – это пример героизма для будущих поколений, - указали представители посольства РФ.

Северные конвои в 1941-1945 годах были специальными формированиями судов с грузами и кораблей охранения. Их создавали во времена войны союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно.