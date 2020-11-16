Назван способный подавлять коронавирус растительный продукт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в результате своих исследований нашли несколько натуральных растительных продуктов, которые могут подавлять до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме человека. Результаты научного открытия экспертов опубликовали на портале bioRxiv.

Специалисты напомнили, что любой респираторный вирус первым дело поражает глотку человека. Вирулицидным эффектом при таком заболевании обладают соки черноплодной рябины и граната, а также натуральный зеленый чай.

- Так, сок черноплодной рябины снижает активность коронавирусной инфекции на 97%, а гранат и зеленый чай способы подавить до 80% патогенов COVID-19, - говорится в статье.

По мнению ученых, натуральные соки и зеленый чай могут значительно ослабить коронавирусной инфекцию, поскольку, попадая в организм человека, создают кислую среду и содержат оказывающие негативное воздействие на вирус растительные полифенолы.

- Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки на организм в случае заражения благодаря этим продуктом может облегчить симптомы заболевания, а также предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку, - говорится в исследовании.

Следует отметить, что данному выводу ученых из Института молекулярной вирусологии еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, ученые обнаружили фактор, который снижает риск заражения коронавирусной инфекцией в пять раз. Они напомнили, что одним из основных каналов заражения является слизистая глаз человека, поэтому люди, которые на регулярном основе носят очки, лучше защищены от заболевания.