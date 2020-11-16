Зоолог рассказала о главных страхах домашних кошек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дикой природе или на улицах городов домашних кошек поджидает множество опасностей, однако дома, в тепле и уюте, кошка, казалось бы, не должна ничего бояться. Тем не менее даже под крышей любимого хозяина у усатого питомца найдутся поводы для беспокойства. О главных страхах домашних кошек и как с ними справиться рассказала в интервью «Говорит Москва» глава Московского клуба любителей кошек WCF Людмила Макарова.

Эксперт отметила, что многое зависит от условий проживания кошек.

- Если в жизни у питомца все хорошо, он проживает в обстановке любви и согласия со своими хозяевами, то и страхи у него будут незначительные и даже забавные, - отметила фелинолог.

В пример эксперт привела робот-пылесос. Дело в том, что кошки опасаются всего непонятного и нового. При появлении дома этого удобного устройства кошка испугается, однако животное можно приучить. Постепенно некоторые питомцы так привыкают к автономным пылесосам, что начинают ездить на них верхом.

- В ситуации с обычным пылесосом кошка боится шланга. Он очень похож на змею, которую кошки боятся на генетическом уровне. Страхом также может быть перемещения в закрытом контейнере. Это все побеждаемо, - пояснила Людмила Макарова.

По ее словам, кошку следуют с детства приучать к тому, что бытовые предметы не несут для нее опасности. Между хозяином и животных должен установиться прочный контакт, ведь питомец должен доверять своему человеку. Например, если кошка попала под дождь, ее следует укрыть и показать, что она в полной безопасности благодаря хозяину.

Людмила Макарова добавила, что домашние кошки психологически более уязвимы, чем дикие или обездоленные, поскольку последние должны смириться со своими страхами, чтобы выжить в агрессивной среде. Воспитание кошки зависит от ее владельца, поэтому хозяин должен быть внимателен к своему питомцу.