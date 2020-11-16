Трамп вновь отказался признавать победу Байдена на выборах в США Фото: REUTERS

Кандидат от партии республиканцев и действующий президент США Дональд Трамп вновь отказался признавать победу своего главного политического конкурента демократа Джозефа Байдена на выборах главы государства. На своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 16 ноября, политик вновь заявил, что на самом деле он «победил на выборах».

Лидер республиканцев также пообещал дальнейшие серьёзные иски из-за «нарушений Конституции» на выборах.

Вчера Дональд Трамп сообщил, что выборы были cфальсифицированы, и только поэтому Байден сумел набрать на них так много голосов.

- Он одержал победу, потому что голосование было фальсифицировано. К подсчету голосов не допустили республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion, которая имеет ужасную репутацию и оборудование. В Техасе применение такого оборудование вообще запретили, и вот там я одержал победу, - объяснил свою точку зрения политик.

Как сообщал сайт Kp.ru, действующий глава Белого дома таким образом впервые признал победу на выборах своего соперника.

Дональд Трамп также обвинил Демократическую партию в попытку «украсть голоса» американцев и причастности к «механическим сбоям», которые неоднократно происходили ночью после выборов. Обвинил в победе Байдена Трамп и местные СМИ – «лживые и молчаливые».

- Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!, - добавил республиканец.

Напомним, что выборы американского лидера прошли 3 ноября этого года, однако на сегодняшний день победителя официально не объявили. Американские СМИ тем временем уже провозгласили новым президентом США Джо Байдена, который набрал 290 голосов выборщиков. Некоторые главы других государств уже поздравили кандидата от демократов с победой.