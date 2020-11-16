Названы регионы России с самой высокой доступностью покупки автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно каждая четвертая семья в России имеет возможность купить себе новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, однако автомобиль среднего класса могут приобрести только 12 процентов семей. Лидерами рейтинга РИА Новости по доступности покупки автомобилей стали северные регионы страны, а наименьшие шансы на покупку транспорта оказались у жителей Северного Кавказа.

Основным показателем доступности в данном рейтинге стала доля семей в регионе, которые обладают возможностью ежемесячно выплачивать кредит при покупке нового авто, а также тратить деньги на надлежащее полное содержание своего транспортного средства, при этом осуществляя все необходимые повседневные расходы.

Первое место в списке регионов с самой высокой доступностью покупки автомобилей занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где наблюдаются одни из самых высоких заработных плат по стране. Кроме ЯНАО, еще в восьми субъектах России более 45% семей могут приобрести в кредит и обслуживать новую не слишком дорогую машину (в ЯНАО этот процент достигает 66,7). Лидерами рейтинга, таким образом, стали: Чукотский АО, Магаданская область, Москва, Ханты-Мансийский АО — Югра, Сахалинская область, Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Камчатский край.

Результаты исследования также показали, что доступность автомобиля для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, однако в перспективе она отличается тенденцией к росту на фоне увеличения номинальных зарплат и снижения ставок по автокредитам.