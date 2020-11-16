Как восстановить легкие после коронавируса, рассказала иммунолог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальные упражнения дыхательной гимнастики и дыхательные тренажеры могут значительно ускорить восстановление легких после перенесенного коронавируса. О способах реабилитации после заражения инфекцией рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина в понедельник, 16 ноября.

Эксперт отметила, что упражнения необходимо проводить регулярно по нескольку раз в день, чтобы процесс восстановления был максимально эффективным.

- Дыхательную гимнастику можно проводить в положении сидя или лежа. Помимо выздоровления, тренировки способствуют сохранению тонус, - объяснила Евгения Паршина в интервью «Аргументам и фактам».

Для лечения дыхательной недостаточности и снижения вирусной нагрузки при инфицировании коронавирусной инфекцией можно проводить ингаляции термическим гелиоксом, однако это необходимо делать строго под контролем медицинских работников, подчеркнула иммунолог.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, эксперт назвал самые эффективные упражнения дыхательной гимнастики во время коронавируса, а также рассказал, как способствует восстановлению легких лечение травами и гимнастика от кунг-фу мастеров.