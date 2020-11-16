Умер Юрий Черкасов - заслуженный артист России. Фото: Безбородова Кристина

Умер Юрий Черкасов - заслуженный артист России. Актера, который сыграл на сцене театра более 30 ролей, не стало в минувшее воскресенье, 15 ноября. Ему было 59 лет, сообщается на официальном сайте Театра имени Моссовета, в котором работал артист.

- Мы с глубочайшим прискорбием сообщаем, что 15 ноября этого года в возрасте 59 лет скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов. Прощание с актером пройдет в здании Театра 17 ноября, во вторник, - говорится в опубликованном сегодня сообщении представителей театра.

Сообщается также, что похороны Юрия Черкасова пройдут на Митинском кладбище. Отпевание состоится 16 ноября в 20:00 в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе.

Артист родился 25 марта 1961 года, в 1990 году он окончил, а после начал работать в Театре имени Моссовета. На сцене театра Юрий Черкасов сыграл более тридцати ролей, в том числе в известных постановка «Иисус Христос – суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание».

Юрий Черкасов также снимался в кинокартинах «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла» и других.