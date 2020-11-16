МОК будет способствовать обеспечению вакциной от коронавируса участников Олимпиады в Токио Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет намерен добиваться, чтобы все участники Олимпиады в Токио были привиты от коронавирусной инфекции, если к тому времени появится препарат. Комитет будет способствовать обеспечению вакциной спортсменов, сообщило в понедельник, 16 ноября, агентство Kyodo.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на прошедшей сегодня в Токио встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. По итогам данной встречи власти страны и МОК сошлись во мнении о том, что Олимпийские игры пройдут в условиях безопасности даже на фоне пандемии коронавируса, став символом единства человечества.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа текущего года, однако из-за распространения коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название Игры «Токио-2020» сохранили.