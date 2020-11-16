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Макрон раскритиковал Совбез ООН

Президент Франции заявил, что Совет не принимает полезных решений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эммануэль Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений

Эммануэль Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес Совета безопасности Организации объединённых наций. Политик заявил, что Совбез не принимает полезных решений, и напомнил, что одной из целей Совета было формирование политически сильной Европы.

Макрон сказал в беседе с изданием Grand Continent, что ради сотрудничества "сбалансированные полюса" должны создавать его вокруг международного диалога, совместных решений и "новой многогранности".

- Это влечёт за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения, - заключил французский президент.

Эммануэль Макрон также отметил необходимость изменений в формах сотрудничества, а также модернизации структур.

Напомним, 29 октября во Франции произошла серия терактов. Как сообщал сайт KP.ru, исламисты совершили атаки в Ницце, Авиньоне, на севере Париже и в Лионе.