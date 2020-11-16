Проходной барьер в Госдуму предлагают снизить до 3%

Проходной барьер на выборах в Госдуму могут снизить до 3% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Процентный барьер на выборах в Госдуму может быть снижен до 3%. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

В своем обращении политолог отметил, что действующая система с порогом в 5% снижает репрезентативность парламента. Выходит, что партия, набравшая 6% голосов, получает сразу более 10 мест в парламенте, а партия набравшая 3-4% голосов не получает ничего.

Повысить репрезентативность парламента, а также повысить активность избирателей на выборах поможет снижение проходного порога, уверен Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил снизить возраст избирателей до 16 лет. Политик уверен, что молодежь способна голосовать даже более вдумчиво, чем старшее поколение, передает Москва 24.